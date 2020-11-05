Киевский врач объяснил, можно ли переболеть COVID-19 незаметно для себя

Коронавирус часто имеет легкое течение, поэтому инфицированный человек может даже не заметить его симптомов.

Об этом в комментарии ТСН рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?". Да, конечно. Некоторые симптомы, такие как боль в горле, незначительная слабость, заложенность носа, человек может даже не заметить. А это и был коронавирус", - говорит врач.

По словам специалиста, чтобы узнать, болел ли человек коронавирусом, достаточно сдать тест на выявление антител класса G.

"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", – подытожил Дубровский.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За последние сутки госпитализированы 1 269 человек, летальных исходов – 193, выздоровело – 8 378 человек, проведено тестирований – 75 598.

Среди заболевших 369 детей и 514 медработников.

За все время пандемии в Украине заболели – 430 467 человек, выздоровели – 184 782 человека, летальных случаев – 7924, проведено 3 470 669 ПЦР-тестирований.