Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявляет конкурс документальных фильмов

Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в 2020 году будет проходить уже в четвертый раз. На этот раз в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Как сообщают организаторы, онлайн-часть фестиваля пройдет с 26 по 29 октября при поддержке Украинского культурного фонда. В ее рамках впервые за историю фестиваля будет проведен конкурс неигровых полнометражных фильмов, произведенных в Украине. Заявки на участие в конкурсе можно подать с 2 июля по15 сентября.

«Длительное время на востоке Украины не было большого кинофестиваля, который бы фокусировался на проблематике и повседневной жизни региона, представлял его на кинематографической карте страны. Местным кинохудожникам не хватает возможностей для профессионального роста, площадок для продвижения своих работ, контактов с коллегами из остальных областей Украины и Европы. Хотя соответствующий запрос, как со стороны профессионального сообщества, так и более широкой зрительской общественности, существует. Появившись в 2017 году в Харькове, фестиваль Kharkiv MeetDocs, среди задач которого — стать голосом культурной идентичности Восточной Украины и познакомить аудиторию с работами местных режиссеров, за 3 года стал крупнейшим событием такого типа в регионе», — рассказывает директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

Лучший фильм Национального конкурса будет выбирать профессиональное жюри, состоящее из ведущих кинематографистов Украины и Европы. Кроме того, на сайте будет доступно голосования для зрителей.

В онлайн-формате состоится конкурс независимого короткометражного кино «Бардак». В рамках конкурса будут показаны киноленты, снятые без государственного финансирования в течение последних 4 лет и хронометражем до 30 минут. Подача на конкурс стартовала 6 июля и продлится до 20 сентября.

Все показы будут проходить на сайте фестиваля http://meetdocsfestival.com и будут бесплатными.

Второй раз кинофестиваль проведет конкурс детского социального видео. К участию будут допущены ролики длительностью до 3 минут от детей и подростков от 8 до 16 лет.

Офлайн-часть состоится с 29 по 31 октября при поддержке Федеративного министерства иностранных дел Германии. Фестиваль пройдет в Харькове и будет включать внеконкурсные показы игровых и документальных фильмов, мастер-классы и уже традиционный питчинг документальных кинопроектов.