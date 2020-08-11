Контактный лемурник: на Харьковщине появился свой «Мадагаскар»

Оооо, иди за ребеночком, сходи за ребеночком

Маленький лемурчик плачет по своей пушистой мамочке. В новый вольер сам выходить еще боится, поэтому самочка забирает его к себе на спину и продолжает фруктовую трапезу.

Хвостатых выпустили на открытую территорию в почти три тысячи квадратных метров, дабы понемногу привыкали.

Это Мадагаскар – новосозданное место, где посетители смогут прикоснуться к природе, отдыхая рядом с этими смешными животными.

Ольга Прокопова, нач. сектора приматов "Фельдман Экопарк"

Будет около 20 лемуров — это мы соединим три вида лемуров именно в этом большом вольере, который будет проходной для экскурсий. Здесь будут лемуры вари, здесь будут руфусы и здесь будут кольцехвостые лемуры. Это лемуры, которые самые адаптационные, те, которые с людьми в нормальных отношениях.

Именно эти пушистики не будут проявлять никакой агрессии к людям, но вот за хвосты лемуров трогать не надо, чтобы не навредить как животному, так и себе - потому как самцы, защищая свою самку, могут нападать.

Кроме хвостатых, чтобы создать полную атмосферу Мадагаскара, в вольер подсадят лучистых черепах и гигантских черепах Альдабра, и скорее всего фазанов, говорит Ольга. Чтобы не было толпы - количество людей в вольере ограничат до двух десятков, и кормить животных нельзя.

Ольга Прокопова, нач. сектора приматов "Фельдман Экопарк"

Нет, еду свою приносить нельзя, все будет выдаваться на входе в вольер, потому что бывают всякие инциденты, и конечно же, если переедание у животных случается, - они, во-первых, жиреют, они плохо себя чувствуют, а потом начинаются проблемы со здоровьем.

Утром мы даем овощи, вечером мы даем фрукты, и все вот это будет распределяться на целый день, и если будут заходить экскурсии, будет выдаваться экскурсии еда, и они будут уже подкармливать.

Чтобы лемуры не разбежались, тоже все предусмотрели - фасадная часть отделена от посетителей рвом с водой, а от лемуров - электроизгородью, там пушистым предупредительно немного будет щипать носы. На деревьях есть специальные железные перегородки, чтобы лемуры не забрались наверх и не травмировались, перепрыгивая с ветки на ветку. Внутри для красоты создан небольшой водопад, рассказывает представитель Фельдман Экопарка Алексей Костюченко.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь "Фельдман Экопарк"

Насколько мы знаем, подобного точно нет, но в Европе такие комплексы существуют, единственное что-то, что наша, действительно, фишка — это то, что посетители смогут сюда приходить и непосредственно общаться с животными. Такое могут себе позволить далеко не все зоопарки даже европейские. Основная цель — это не просто развлечение, это эко-образование, то есть будут установлены информационные стенды и другие визуальные материалы, которые будут рассказывать о дикой природе Мадагаскара.

На природе черепахи с лемуриками будут с весны и до осени, но только при хорошей погоде. Ночевать и прятаться от дождя животные будут в домике-зимнике, который находится на территории Мадагаскара. А через большие окна за животными можно будет наблюдать круглый год.