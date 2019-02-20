Кормят мелом для прочности панцирей: в экопарке впервые в Украине вылупились краснокнижные черепахи

Родились, где-то около 30-40 грамм. Разные, ну самый маленький был 16 грамм.

Малышей шпороносной черепахи взвешивают. Сейчас им по два месяца и в среднем каждый из них весит около 60 граммов, впрочем, пройдет пару десятков лет и этих крох будет сложно узнать. Их вес, говорят специалисты, может преодолеть отметку в сотню килограмм. Так папа малышей, 24 летний Габи, весит 115 килограммов. Мама Ася немного легче - всего шестьдесят два. Рождение этих черепашат - небывалое событие, говорит заведующая сектором «Грызуны и террариум» Светлана Вишневецкая. Так как до этого ни в зоопарках, ни в экопарках Украины представители этого вида рептилий еще не размножались.

Светлана Вишневецкая, начальник сектора "Грызуны и террариум" в Фельдман Экопарк

Впервые мы получили наше потомство. Больше нигде не было - это точно. Ну это не просто так, это был сложный период для того чтобы, так как никто об этом не знал. Как нужно делать, какой температурный режим для инкубации. Мы их выложили 25 августа, инкубационный период в принципе в природе это до 150 дней, но нам пришлось увеличить, так как температурный режим нужно было изменить.

За маленькими черепашками нужен особый уход, говорит Светлана Вишневецкая, кроме температурного режима их нужно регулярно кормить свежей зеленью и овощами, а для того чтобы панцирь рос крепким, сотрудники добавляют в корм мел и витаминные смеси.

Светлана Вишневецкая, начальник сектора "Грызуны и террариум" в Фельдман Экопарк

Ну, питаются, в данный момент вы видели - это салатики. Это петрушка, укроп, добавляем туда же тыковку, морковка, бананчик, все режем мелко-мелко ножничками и посыпаем через раз детское питание или мелом. Это обязательно. Первые дни они вообще ничего не ели, это неделю они ничего не ели, потом начали подъедать листики салата.

Сейчас же в Экопарке одна из крупнейших в Европе коллекций шпороносних черепах, здесь обитает до 16 особей этого вида. А всего в зооколекции мультикомплексов около 200 черепах 12 видов.