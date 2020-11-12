Коронавирус или грипп: в ВОЗ обозначили различия в симптомах заболеваний

Симптомы гриппа и COVID-19 похожи, однако при заражении коронавирусом может пропасть вкус и обоняние.

Также при коронавирусе может быть одышка, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка",— говорится в сообщении ВОЗ.

Если у пациента тяжелая форма COVID-19, то наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанное сознание.

По состоянию на 12 ноября в мире зафиксировано 52 127 695 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки новых 670 920 человек, умерли: 1 284 457 человек (12 363 за сутки), выздоровели: 33 926 351 человек (382 115 за сутки).

В течение среды коронавирус в Украине выявили у 11 057 человек, сообщило Министерство здравоохранения Украины в четверг, 12 ноября.

Отмечается, что за сутки заболели 428 детей и 564 медработника. Госпитализировали в течение среды 1 509 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 500 865 случаев COVID-19, 227 694 человек выздоровели (6 235 за сутки), 9 145 - умерли (198 за сутки).

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.

11 ноября стало известно, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел COVID-19.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак получили результаты тестов на коронавирус COVID-19, у обоих результат положительный.