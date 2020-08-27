Коррекция и уход 2-в-1: выбираем тональный крем для лица®

Тональные средства присутствуют в косметичке каждой женщины. Однако многие воспринимают их лишь как способ замаскировать видимые недостатки кожи, чтобы визуально сделать её более совершенной, гладкой и весь день ходить с красивым ровным цветом лица. Но при правильном выборе тонального средства можно получить ещё дополнительный эффект в качестве бонуса, а это – уход и увлажнений кожи.

Ухаживающие тональные флюиды для лица

Современная декоративная косметика для лица представлена в огромном ассортименте, в котором есть средства самых разных марок, типов и назначения. Большой популярностью сегодня пользуются средства, которые сочетают в себе качества декоративной и уходовой косметики. Ярким представителем данной категории косметических продуктов является тональный крем perricone md, который не только эффективно маскирует любые недостатки кожи, не забивая поры плотной текстурой, но ещё и ухаживает за лицом. Не зря данное средство так любят многие профессиональные визажисты: оно придаёт коже поистине сияющий оттенок, при этом увлажняет кожу, выравнивает текстуру, а также эффективно защищает от вредного ультрафиолетового излучения в солнечные дни. Средство в виде лёгкого флюида идеально подходит на каждый день и адаптировано для всех типов кожи.

Профилактика пигментных пятен от солнца

Многие представительницы прекрасного пола знают, что солнечные дни – это не только хорошее настроение, но и риск образования пигментных пятен на коже. Особенно подвержено лицо, которое принимает на себя основную порцию прямых солнечных лучей в течение дня. Вот почему так важно использовать специальную косметику для защиты от солнца. Можно применять обычный крем с фактором защиты, но удобнее пользоваться многофункциональным тональным кремом с SPF, который:

делает тон кожи идеально ровным;

увлажняет и разглаживает кожу лица;

защищает от вредных UV-лучей;

предотвращает пигментацию.

Косметологи рекомендуют для большей эффективности возобновлять защиту от солнца в течение дня. После утреннего нанесения макияжа с солнцезащитным тональным средством желательно спустя 3-4 часа повторно обработать особенно подверженные пигментации участки с помощью крема или сухого солнцезащитного стика, который благодаря своей компактности удобно носить с собой в дамской сумочке.