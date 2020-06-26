Кошельки из кожи – модная тенденция 2020®

Сейчас сложно представить себе прогулку с пустыми руками – без денег, карточек, которые будут надежно спрятаны в кошельке. Ведь мало кто предпочитает прогулки на свежем воздухе возле дома. Нужно будет сесть за руль либо проехать на автобусе, зайти в магазин и купить кофе по пути. Поэтому наличие кошелька – обязательно как для мужчин, так и для женщин. Существует множество моделей аксессуаров – клатчи, портмоне, зажимы для денег и так далее. Вы можете купить кожаные кошельки дешево и смело отправляться на любое мероприятие.

Мужские кошельки

В гардеробе каждого мужчины есть обязательные аксессуары, среди которых важное место занимает бумажник. Он дает представление о статусе и стиле владельца. В кожаном кошельке можно хранить бумажные купюры, мелочь, банковские карты, личные визитки и так далее. В каталоге сайта предложено огромное количество фирменных моделей разных форм и размеров. Они могут отличаться функциональными особенностями. Наиболее популярными являются модные портмоне, барсетки, зажимы.

Женские модели аксессуаров

Женщины делают выбор в пользу классических вариантов кожаных бумажников для хранения денег. Они могут быть выполнены в виде небольшой сумочки, закрывающейся на молнию либо кнопку. Форма кожаного кошелька разная. Изделия могут иметь длину до 25 см, ширину – до 16 см. Такие параметры аксессуара позволяют не складывать бумажные купюры, а хранить их в развернутом состоянии. Более объемные кожаные модели предназначены для хранения телефона и других небольших предметов.

В качестве материала для изготовления итальянского кожаного бумажника для женщин может использоваться:

искусственный материал;

текстиль;

натуральная кожа;

экокожа.

Внутренняя часть стильного кожаного кошелька включает отделение для мелочи, купюр и кредитных карт. Модели аксессуаров от известных брендов выглядят очень дорого, но не слишком вызывающе. Дополнить красивый бумажник можно фурнитурой. Для этого используются замки, молнии, стразы, кнопки и так далее. Поверхность кожаного кошелька может быть украшена логотипом бренда.

Купить брендовый кошелек недорого можно на сайте интернет-магазина. Большой выбор хороших товаров позволяет каждому моднику подобрать уникальную модель, которая будет подходить созданному образу. Доставка осуществляется по небольшой цене.