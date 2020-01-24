Космические достопримечательности в Украине®

Во все времена люди поднимали головы к звездам, удивлялись, пытались их постичь. Космос манит! Какие объекты и достопримечательности, связанные с космосом, можно посетить в Украине читайте до конца в нашей статье.

Путешествие за лунным грунтом и космической едой в музей имени С.П. Королева

Первая космическая достопримечательность, которая многим сразу приходит на ум – музей космонавтики имени С.П. Королева в Житомире. Каждый год его посещает более 50 000 человек. Музей состоит из двух частей. Первая - маленький домик, в котором жила семья Королевых, хранит воспоминания о нашем гениальном земляке. Под руководством Сергея Королева произошел запуск первого искусственного спутника Земли, затем - первого пилотируемого космического корабля, совместных космических полетов и выход человека в открытый космос.

Вторая часть музея космонавтики - атмосферный павильон “Космос”. Вы словно попадаете в космическую темноту, озаренную только лампочками техники. Вокруг - уникальные экспонаты, приспособленные к условиям, которых на Земле нет.

В космической столице Украины

Украина входит в семерку стран, где есть полный цикл создание ракет-носителей. На ракетах украинского производства запускаются спутники проектов NASA и Vega.

Не удивительно, что в Днепре, центре украинской космической индустрии, в 1996 году был создан аэрокосмический центр. Здесь вы сможете увидеть подлинные космические станции, ракеты, спутники и их элементы. В музее демонстрируются снимки, сделанные с украинских аппаратов «Січ» и «Океан». Проводятся тематические встречи, экскурсии, образовательные программы для будущих ученых.

Отель тысячи звезд

Понаблюдать за небесными телами с Земли можно в украинских астрономических обсерваториях. Самая атмосферная и необычная из них – заброшенная обсерватория «Белый слон» на Черногорском хребте Карпат. Построенную в 1936 году, ее не смогли возродить после Второй Мировой. Находится обсерватория на вершине горы Поп Иван (2020 м). Добраться до нее непросто, но стоит того. Ни в одном городе вы не увидите столько звезд, как в горах. Туры в Карпаты с Kraina.Ua - это возможность наблюдать за небесными светилами в теплые летние ночи, ночуя высоко в горах.

Сейчас обсерваторию хотят возродить как туристический и исследовательский центр. И, возможно, в будущем появятся туры в Карпаты с Kraina.Ua, где туристы смогут проводить астрономическими наблюдения и будут проживать в самой обсерватории.

Древняя примитивная обсерватория

Углубляясь все дальше в историю, можно вспомнить еще одну обсерваторию, на этот раз столь древнюю, что люди еще учились обрабатывать железо. Для этого нужно поехать в крепость Тустань, которая находится в Урицких скалах (Львовская область). Ученые считают, что здесь не только поклонялись богу солнца, но и устроили первую примитивную обсерваторию для измерения положения небесных тел. Об этом говорят солярные знаки, разбросанные по камням. Такие или похожие символы находят по всему миру, и тем не менее, пока их точное значение остается не разгаданным. Всего на Урицких скалах нашли около 270 кругов, дисков и других символов. Некоторые из них видны только в определенное время суток. Видимо, с их помощью наши предки подсчитывали время и создавали первые календари. За древним святилищем приглядывает двухметровый улыбающийся лик, который вызывает у туристов прилив позитива. Такое большое доброе божество, с улыбкой глядящее на потомков тех диких племен, что когда-то прятались в пещерах, а теперь - готовое покорить звезды.

Спуститься в кратер метеорита и попить космический чай

На территории Украины найдено семь метеоритных кратеров. Они образовались при столкновении метеоритов с Землей много миллионов лет назад и находятся под толщей осадочных пород. Самому древнему кратеру около 400 млн лет и находится он в Винницкой области. Здесь много лет проводятся научные работы, в кратере выявлены множество минералом, металлов и даже алмазов. В Винницком планетарии можно увидеть гигантский агат, который нашли в кратере, а также выпить «космический чай» из лекарственных трав, собранных поблизости.