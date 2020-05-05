Косолапое пополнение в экопарке или Беби-бум на карантине

Первый выход на публику первые рожденные в Харьковском экопарке бурые медведи провалили. Рычали, брыкалиcь и убегали от назойливых журналистов.

Малыши появились на свет еще зимой, это две самки, рассказывают в зоопарке. Первый приплод медведицы Лизы, которая сначала их кормила самостоятельно, но потом ей это надоело, и мишек пришлось перевести на искусственное вскармливание - норма в день по 4 литра молока каждой:

Анна Кравченко, ветеринарный врач

Мама хотела гулять на улице, она уже проснулась со спячки своей, она хотела выходить на улицу и решила, что дети ей больше не нужны.

Молочным папой стал Николай Бережной, именно он кормит из бутылок лохматых сестер и следит за ними круглосуточно. Говорит, они непоседливые и как только просыпаются, громко требуют что-то вкусненькое:

Николай Бережной, сотрудник отдела хищников экопарка

- А вы с ними ночуете? – Да, мы ночуем с ними, так как нужно кормить - и перед сном, и после сна, каждые 6 часов, так что приходится оставаться ночью. Они пытаются залезть на меня, за мной бегают, выходят из вольера за мной

Когда киперы забрали косолапых малышей у мамы, их вес был примерно полкилограмма, сейчас он увеличился уже в тридцать раз.

Когда воспитанники экопарка подрастут еще немного, их планируют передать в другой украинский зоопарк.

И уже через неделю увидеть воочию пушистых мишек могут все желающие. Экопарк планирует открывать двери для посетителей после карантина.