Краснокнижные хищники: в Экопарке поселились гиеновидные собаки

Эти странные звуки издают новенькие жители Экопарка. Таким «скавчаньем» гиеновидные собаки Чарли и Джейкоб просят мяса, которое уже почуяли носиками. Поселили краснокнижных животных в вольер рядом с гиенами. А переехали они в Слобожанщину из Киева в рамках программы сотрудничества, рассказывает заведующий сектором хищников "Фельдман Экопарк" Роман Суровцев.

Роман Суровцев, зав. сектором хищников "Фельдман Экопарк"

Как и все животные, они, конечно, и тосковали немножко, но потом адаптировались, в данный момент ведут себя активно, все им нравится. Они такие, более подвижные, не пугливые.

И все же не такие запуганные, как например, их нынешние соседи - полосатые гиены: они значительно отличаются не только по характеру, рассказывает Роман, но и по размерам, и по гастрономическими предпочтениям. К примеру, те же гиены слишком любят яблоки и кабачки.

Роман Суровцев, зав. сектором хищников "Фельдман Экопарк"

Гиеновидная собака больше употребляет в основном только мясо, гиена употребляет и растительную пищу, любит сладкие, например, бахчевые - дыня, арбуз. А гиеновидная собака, она так бы, как сказать, кочевая, она не придерживается какого-то одного места - они охотятся стайно. Вот, загоняя добычу, в основном это копытные — это может быть антилопа, может быть, больная. Даже зебра может быть.

Свою добычу в природе гиеновидные собаки преследуют до изнеможения. Но вот, разумеется, мясом антилопы и зебрятиной в Экопарке пушистых не кормят - заменяют ее говядиной, курятиной и всевозможными вкусными добавками. На двух самцов в день идет где-то 6 кило свежего и сочного мяса.

Роман Суровцев, зав. сектором хищников "Фельдман Экопарк"

Мясо обычно идет на кости, им нравится именно вот процесс отрывания мяса вот, чтобы съедать. Поедание мяса.

Гиеновидных собак в природе осталось всего около 5000 особей, и это число постоянно сокращается. И все из-за людей.

Сейчас пушистые сохранились преимущественно на заповедных и охраняемых от браконьерства территориях.