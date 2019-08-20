 

"Кролик или ворон?": Сеть озадачила новая оптическая иллюзия (видео)

20 августа 2019 г. 15:20
Источник: УНИАН
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Интернет-пользователей запутало видео, на котором одни видят черного кролика, а другие - ворона.

Данный видеоролик был опубликован в Twitter-аккаунте Imgur.

Затем его перепостил Dan Quintano - видеозапись стала вирусной, набрав десятки тысяч лайков и более 1 млн просмотров.

В подписи к посту мужчина написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеров запутались: одни видели это животное, а остальные - ворона.

В сети уже разгорелись споры по этому поводу.

«Это самые странные уши кролика, которые я когда-либо видел», «Я будто вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает», - пишут в комментариях.

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