"Кролик или ворон?": Сеть озадачила новая оптическая иллюзия (видео)

Интернет-пользователей запутало видео, на котором одни видят черного кролика, а другие - ворона.

Данный видеоролик был опубликован в Twitter-аккаунте Imgur.

Затем его перепостил Dan Quintano - видеозапись стала вирусной, набрав десятки тысяч лайков и более 1 млн просмотров.

В подписи к посту мужчина написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеров запутались: одни видели это животное, а остальные - ворона.

В сети уже разгорелись споры по этому поводу.

«Это самые странные уши кролика, которые я когда-либо видел», «Я будто вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает», - пишут в комментариях.