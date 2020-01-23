Куда ездили украинцы в 2019: топ-3 популярных направлений®

Одни путешественники предпочитают украинские курорты, другие — ищут яркие впечатления за границей. Эксперты TUI Ukraine проанализировали, каким странам отдают предпочтение наши соотечественники, и предложили рейтинг самых популярных туристических направлений.

Теплые края

Около 50% украинцев предпочитает теплый климат и пляжный отдых, поэтому стабильным спросом пользуются курорты Турции и Египта.

Ежегодно до полумиллиона наших соотечественников проводят отпуск в Египте. Отдыхать в этой жаркой стране можно круглый год, а пребывание в отеле обходится сравнительно недорого. Теплое Красное море и развитая туристическая инфраструктура привлекают украинских туристов, которые с удовольствием едут в Египет в одиночку, целыми семьями или компаниями. По ссылке https://www.tui.ua/countries/egypt/ можно подробнее узнать о египетских курортах и подобрать тур.

Европейское направление

Поездки в Европу пользовались популярностью и до безвиза, а сейчас интерес к ним особенно возрос. Заметно вырос спрос на Испанию, причем востребована как материковая, так и островная часть страны (Тенерифе, Майорка). Главные направления Греции — острова Родос, Крит и Корфу, а Италии — курорты в регионах Калабрия и Апулия. Что касается Черногории, то бюджетным считается отдых в Бечичи, а респектабельным — в Которе.

Зимой популярными становятся горнолыжные курорты Европы. Украинцы с удовольствием едут в Андорру, Италию и Австрию, где днем их ожидают прекрасные горные трассы, а вечером — магазины, бары и рестораны (отдых Apres-ski).

Курорты Украины

По статистике, до 67% украинцев предпочитает отдыхать на родине.

Летом в Украине особенно востребованы курорты Азовского побережья, Херсонщины и Одесчины: Бердянск, Арабатская стрелка, Затока, Скадовск и другие.

Зимой украинцы выбирают отдых в Карпатах и Закарпатье. Топовые направления — горнолыжные курорты Буковеля, Рахова, Ясини, Драгобрата, Ворохты, Яремче. Стабильно высоким остается спрос на новогодние и рождественские туры во Львов и Киев.

Как показывает практика, около 77% украинцев предпочитает осваивать новые туристические направления. К отдыху в проверенных местах возвращается не более 25% украинских туристов.

Прокладывайте новые маршруты и получайте незабываемые эмоции. Желаем счастливого Нового года и Рождества!