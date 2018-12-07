Культурное событие года в Харькове

21 декабря, накануне новогодних праздников международный благотворительный концерт «КЛАССИЧЕСКАЯ ФЕЕРИЯ» снова приглашает гостей!

Мы с волнением ожидаем изменений к лучшему, потому что Новый год всегда дарит нам радость, веру и надежду ...

Именно накануне Нового года звезды мировой классики, концерты которых с успехом проходят в лучших концертных залах мира и Молодежный академический симфонический оркестр «СЛОБОЖАНСКИЙ» соберутся в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени М.В. Лысенко для того, чтобы подарить детям музыку и ... надежду!

СОЛИСТЫ, лауреаты международных конкурсов:

- Ласло ФЕНЬО (Германия) – один из лучших виолончелистов современности, играет на виолончели VIIвека известного итальянского мастера Маттео ГОФФРИЛЛЕРА,

- Даниил АВСТРИХ (Германия) – скрипач, доцент Кельнской высшей школы музыки, артист всемирно известного квартета "МИКЕЛАНДЖЕЛО",

- Братья ДВОРНИЧЕНКО: Сергей, кларнет (США) и Александр, альт (Украина),

- Арутюн ЧКОЛЯН (Армения) – в его исполнении вы услышите непревзойденную игру на удивительных армянских инструментах: дудуке и зурне.

ДИРИЖЕР – Юрий ЯКОВЕНКО.

Основная часть мест в зале на БЕЗОПЛАТНОЙ основе предоставляется детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Средства, вырученные с продажи остальных билетов, пойдут на закупку принтера Брайля в КЗ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс имени В.Г. Короленко». Это оборудование крайне необходимо для печати книг, учебников, текстов, изображений и музыкальных нот рельефно-точечным шрифтом для детей. Поэтому каждый, кто приобретает билет на этот концерт, автоматически становится благотворителем, даря возможность слабовидящим и слепым детям изучать окружающий мир через прикосновения.

Скрипка и виолончель, альт и кларнет, а также старинные армянские инструменты, которые «поют голосом вечности», вместе с Молодежным академическим симфоническим оркестром «СЛОБОЖАНСКИЙ» под управлением Юрия ЯКОВЕНКО создадут незабываемую атмосферу гармонии и красоты, а их чарующие мелодии отзовутся в сердцах взрослых и детей, щедро даря им радость и добро.

Это будет потрясающий праздник красоты, гармонии и добра! Настоящая феерия мировых музыкальных шедевров в исполнении мастеров мирового уровня!

Посетите концерт «Классическая Феерия», откройте для себя удивительный мир музыкальных шедевров и спешите творить добро, потому что верный путь к счастью лежит именно через стремление сделать счастливыми других!

ДАВАЙТЕ заботиться о детях ВМЕСТЕ!

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О ПРОЕКТЕ:

«КЛАССИЧЕСКАЯ ФЕЕРИЯ» - это международный благотворительный проект, направленный на повышение уровня культуры на Украине и помощь детям из социально незащищенных категорий населения. С этой целью ежегодно проводятся концерты классической музыки с участием музыкантов мирового уровня.

Год основания проекта - 2012

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА:

- Музыканты братья Дворниченко Сергей и Александр

- Елена Еремина, Председатель правления БФ "Забота"

Детали проекта и отчетность на сайте: www.feeriya.org