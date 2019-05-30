Купальный сезон-2019: готовы ли пляжи Харькова принимать отдыхающих

Всего несколько дней отделяет харьковчан от официального старта купального сезона. Впрочем, в Журавлевском гидропарке, отдыхающих горожан уже хватает. Некоторые пока просто загорают, а кто-то уже рискнул поплавать, даже прихватив с собой детей. Горожан не испугала даже еще слишком прохладная вода.

Людмила

- Было 10 градусов, но всё терпимо. - Почему так рано решили начать купаться? - Закаляюсь для здоровья полезно.

Вячеслав, харьковчанин

Ещё холодная была, сегодня уже легче. Пока один хожу, семья ещё не готова к такому сезону.

Людмила, харьковчанка

Как раньше? Это поздно уже для меня, у меня просто были домашние дела, это поздно уже. Уже сколько дней тепло. Я вообще с подругой ездили в Водолагу там есть кварцевые пески, так мы в апреле начинаем уже.

Наталья, харьковчанка

Как можно в такой воде купаться? Очень грязная вода. Ну, либо на платный пляж, либо где проточная вода, туда на ту сторону.

О том, в каких водоемах Харькова не желательно купаться, знают в Харьковском областном лабораторном центре. Его специалисты летом регулярно исследуют пробы воды на соответствие нормам. А с началом сезона на сайте лабцентра появится карта водоемов, где будут указаны места, в которых купание не рекомендуется.

Елена Тараканова, и. о. зав. отделением организации сан. гигиен. исследований обл. лабцентра

Таких объектов на сегодняшний день 32. Все эти объекты были исследованы, обследованы. Вернее вода этих объектов была обследована в мае месяце дважды и по результатам исследований нестандартных проб не обнаружено. То есть во всех этих водоемах, которые прошли Лабораторный контроль - это по Харьковской области плюс шесть водоемов, которые находятся в городе Харькове.

Спасатели же предупреждают, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах. С постами спасателей, медиками, и ни в коем случае не заходить в воду в наркотическом или алкогольном опьянении и пристально следить за детьми. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл. Игоря Лупандина, сейчас в черте города уже работают до десятка официальных пляжей.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Я хотів би нагадати. Перше це зловживання і вживання алкоголю, ну а друге - все таки необхідно рахувати свої можливості ну і відслідковувати температуру води. Коли ви приходите на такі пляжі, коли вони обладнанні всім необхідним, там є служба, ви можете спитати, яка температура води.

Юристы в свою очередь напоминают о законном праве каждого человека иметь беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водных объектов. В случае, если кого-то безосновательно не пускают на пляж - нужно сразу вызывать полицию, рассказывает Николай Максимов.

Николай Максимов, адвокат

В данной ситуации имеют право обратиться или в судебную инстанцию, вызвать полицию с целью, чтобы обеспечили доступ к пляжу. Но именно либо финансовая ответственность, либо уголовно-правовая ответственность не предусмотрена по причине того, что законодательство не, довольно двусмысленное. То есть, нет какой-то определенной позиции. Предусмотрено право граждан на посещение пляжей, но, тем не менее, предусмотрено, что данные земельные участки передаются пользование в аренду субъектов хозяйствования.

То есть брать деньги на так называемых платных пляжах имеют право только за услуги, такие как пользование лежаками, водяными горками, катание на катамаранах или лодках. А вот за "полежать на песочке" - платить никому ничего не нужно.