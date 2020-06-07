Курортные зоны Одессы и области охраняют круглосуточно

Нацгвардия и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью, защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать.

Планируется привлечь более 500 правоохранителей среди представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны.

Нацгвардия и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

Под усиленным вниманием правоохранителей будут основные курортные локации города и области. В частности - курорт Затока, прибрежные зоны Золотого берега, Аркадии, Ланжерона и Лузановки, где сконцентрировано большое количество пребывания отдыхающих и туристов.