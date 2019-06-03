Кварцевые часы от лучших брендов мира в магазине Deka в Украине®

Точно определять текущее время люди стремились с самых древних времен — однако часы, которыми мы привыкли пользоваться, возникли не так уж давно. Первоначально часовые механизмы не могли похвастаться высокой точностью — их нужно было регулярно поправлять, потому что с течением времени стрелки начинали либо незначительно отставать, либо спешить вперед.

Кварцевые часы — один из самых точных и надежных механизмов, придуманных человеком за время существования часов. При том, что часы с кварцевой сердцевиной остаются достаточно доступными по цене, точность хода у них очень высокая — механизмы такого типа могут безошибочно отображать время месяцами и не требовать корректировки.

Кварцевые часы — в чем заключается суть работы механизма?

В сердцевине часов расположен миниатюрный кварцевый кристалл, связанный с элементом питания — электронной батарейкой.

Батарейка запускает процесс непрерывной вибрации кристалла, а тот, в свою очередь, испускает импульсы с очень стабильной частотой.

Стрелки приходят в движение и отмеряют секунды с высокой точностью.

При этом кварцевые часы достаточно устойчивы к механическим колебаниям — в них можно вести активный образ жизни, быстрые и резкие движения не отразятся негативно на точности часов.

За счет того, что работают кварцевые часы благодаря электронной батарейке, заводить их не требуется. Срок службы элемента питания зависит от мощности и может составлять несколько лет — о каком-либо обслуживании часов можно надолго забыть.

Deka — интернет-магазин настоящих брендовых часов

Покупать кварцевые часы в Украине лучше всего через проверенного поставщика — это поможет избежать столкновения с подделками. Магазин Deka ведет свою деятельность с 1992 года и обладает отличной репутацией на украинском рынке. В каталоге магазина можно приобрести кварцевые часы от следующих производителей:

Casio и Atlantic;

Alfex и Tissot;

Skagen и Bruno Sohnle;

Diesel и Epos;

Longines и Fossil;

многих других.

В продаже доступны как женские, так и мужские модели часов, а также универсальные ходики, носить которые может каждый. Можно подобрать часы на любой стиль — массивные и солидные, элегантные и легкие, с простым или декоративным циферблатом, с арабскими или римскими обозначениями цифр. Часы могут застегиваться на руке при помощи кожаного или металлического браслета — выбор зависит от личных предпочтений покупателя и от индивидуального стиля, в который должны вписываться часы.

Deka предоставляет абсолютные гарантии качества всех часов в каталоге. Магазин реализует только оригинальные брендовые изделия, к которым прилагается долгосрочная гарантия. При покупке в интернет-каталоге клиенты могут рассчитывать на приятную скидку в размере 7% — это позволит еще больше сэкономить на приобретении престижных и точных часов.

Несмотря на появление множества электронных гаджетов, отображающих время, наручные часы остаются стильным и полезным аксессуаром. В их приобретении заинтересовано большинство людей, заботящихся о своем образе и удобстве — и Deka в Украине помогает недорого купить самые надежные и красивые кварцевые часы.