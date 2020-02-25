Ледяные горы, пингвины и ночь длиной почти в полгода: трое харьковчан вошли в состав украинской антарктической экспедиции

Ледяные горы, пингвины и ночь, которая длится почти полгода, - именно такая жизнь в течение ближайших 12 месяцев ждет участников двадцать пятой украинской антарктической экспедиции, в состав которой вошли и трое харьковчан.

Позирует, смотри, "со всех ракурсов меня снимайте". Прям метр від лодки, дивися, даже меньше.

Несмотря на суровые погодные условия и сверхнизкие температуры, ежегодно количество желающих поехать на зимовку в Антарктиду постоянно растет.

В этом году на 12 вакансий подали заявку восемьдесят восемь человек.

На станцию ​​требовались 7 ученых, три технических специалиста, повар и медик.

Юрий Лышенко, дизелист-электрик

Відбір на зимівлю проводиться на конкурсній основі, тобто людина повинна бути фахівцем, мати міцне здоровье, не мати ніяких хронічних захворювань і пройти психологічний відбір, тобто вона повинна бути неконфліктна, комунікабельна і стресостійка. Це основні вимоги.

Стрессоустойчивость членам экспедиции действительно понадобится, ведь в самое холодное время года они будут в прямом смысле слова отрезаны от всего мира. Поэтому в случае какой- либо экстренной ситуации могут рассчитывать только друг на друга. Даже просто добраться до станции "Академик Вернадский" - еще то испытание: придется и лететь и плыть.

Юрий Лышенко, дизелист-электрик

Ми вилітаемо з Бориспілю, ну це може бути через Рим або там якись другий аєропорт – міжнародний, европейский, щоб перелетіти до Сантьяго, де Чілі, далі - до порта Пунта-Аренас, це самий южний порт Чилійскій, і вже звідти починаеться морська частина на зафрахтованному судні, до станції десь приблизно 3 доби.

Украина - одна из 30 стран, у которых станция в Антарктиде, работающая на постоянной основе с ежегодной сменой персонала.

Всего же на ледяном континенте находятся 90 сезонных и постоянных станций, где, в зависимости от сезона, живут до четырех тысяч человек.