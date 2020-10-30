Летучие мыши, лягушки, змеи и кошки. В зоопарке рассказали, почему некоторые животные стали символом Хэллоуина

Их связывают с нечистой силой, потому как выглядят жутко и отчасти ведут ночной образ жизни. Вороны, лягушки, змеи, совы и конечно же черная кошка - всех этих животных считают символом зарубежного праздника - Хэллоуин. Который ежегодно празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Серед тварин, які ведуть нічний спосіб життя, символом Хеллоуїна стали кажани. Є кілька причин, за якими цих крилатих створінь пов'язують з Хеллоуїном. Під час святкування Самайна кельти розпалювали величезні багаття, щоб відлякати злих духів, вогонь привертав комах, а ті, в свою чергу, служили приманкою для кажанів. Кельти думали, що кажани пов'язані зі світом духів, раз вони кружляють навколо священних багать і лякаються їх полум'я.

Еще один праздник в городском зверинце будут праздновать уже 1 ноября - День лисы. В древности в этот день начинали охоту на этих пушистых хитрюг, а именно натравливали на них собак. Вскоре этот метод признали варварским.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

У Харківському зоопарку живе три види лисячих. Це лисиця звичайна, степна лисиця або корсак, і найменший за розмірами представник сімейства - пустельна лисиця або фенек. В даний час лисиця звичайна є найбільш поширеним і найбільшим видом з роду лисиць. Чорно-бура лисиця, вона ж чернобурка - найближча сестра лисиці звичайної. Ці красиві лисиці були виведені селекціонерами в двадцятому столітті заради хутра.

В общем рыжая хитрюга стала одной из самых популярных героинь детских сказок. А зоологи отмечают, что лиса - отличная охотница, наблюдательная, сообразительная и имеет замечательную зрительную память, хорошее обоняние и острый слух.