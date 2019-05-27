Лежанка для кота: как создать комфорт питомцу®

Как правильно выбрать лежанку для кота

Какой будет лежанка для кота в вашем доме, прежде всего, зависит от характера мурлыки. Некоторые коты общительны, радостно идут «гладиться» к гостям и хозяевам. Другие, интроверты от природы, готовы зубами и когтями защищать свое священное право на уединение. В зависимости от этого покупайте открытую или закрытую лежанку.

Спальные места для кошек могут иметь разную конструкцию:

Корзинка. Любимая большинством котиков и самая популярная разновидность. Может быть круглой, квадратной, прямоугольной и т.д. Состоит из основания, бортиков и подушки, которая кладется в ложемент. Корзинка подходит животным, которым важно чувствовать себя защищенными. Ватрушка. Модель овальной или прямоугольной формы, снабженная бортиками, матрасом. В отличие от корзинки, конструкция целиком сделана из мягкого материала. Лежанка получается уютной, хорошо сохраняющей тепло. Ватрушка подходит взрослым кошкам, которым важно быть в курсе событий, быстро включаться в активные действия. Матрасик (подстилка, подушка, плед). Разновидность хороша мобильностью – ее можно положить на подоконник, постелить в машине или переноске. Однако постоянный лежак без основания – не лучший выбор: питомец не будет чувствовать себя защищенным.

При выборе также важно учесть:

Материалы, из которых сделана лежанка. Они должны быть прочными, экологичными, красивыми. Размер спального места. Он зависит от габаритов животного. Замеряйте кошку по спинке от носа до хвоста, прибавьте 10 см – это и будет оптимальный размер. Стандартный диаметр для мурлыки среднего размера – 45-50 см. Крупной кошке, например, британской, потребуется диаметр между 60-70 см. Простоту в уходе. Уход за местом кошачьего отдыха – занятие регулярное. Чтобы оно не отнимало слишком много времени и сил, остановитесь на вариантах со съемными матрасиками (подушками) или чехлами. Особенно удобен чехол – его достаточно снять и положить в стиральную машинку. Дизайн. Вы с легкостью подберете лежанку, идеально дополняющую интерьер.

При выборе спального места учтите характер питомца и собственные предпочтения.

Где искать лучшие кошачьи лежанки

Интернет-магазин товаров для кошек и собак Harley&Cho предлагает стильные, яркие, качественные, удобные лежанки для котов в разных размерах. Сделанные с любовью к животным, пониманием их потребностей, изделия также учитывают потребности и вкусы котовладельцев.

Что можно купить в магазине:

Матрасики, подушки и пледы. Хотите устроить кошку в доме как можно уютнее? Положите мягкие подстилки в ее излюбленных местах. Выбираете, как обеспечить любимице комфорт в дороге или на выставке? Мобильные подстилки можно постелить в клетку, вольер, переноску. Открытые лежанки Dreamer и Bagel. Кошка общительна и наблюдательна? Ей подойдет открытая модель спального места. Уютно расположившись на своем «троне», животное будет следить за всем происходящим вокруг, и время от времени активно включаться в жизнь хозяина. Выбирайте полностью мягкие лежаки или модели с деревянными бортиками – они одинаково комфортны. Кот может положить голову на бортик и спать, как на кровати с подушкой. Любимец постоянно старается уединиться, спрятаться в шкаф или коробку, не любит гостей и шума? Ему подойдет закрытый лежак линейки Cover с капюшонами. Внешне он напоминает детскую коляску (но без колес). Прочная комфортная лежанка позволит коту выходить на контакт и уединяться по желанию. Если питомец не хочет следить за вами и общаться, он может скрыться под мягким капюшоном-одеялом, оказавшись словно в норке. Капюшон изнутри подбит нежным мехом – он успешно согреет самого теплолюбивого домашнего любимца.

Harley and Cho предлагает надежную продукцию высокого качества. Все мягкие места для котиков изготовлены из приятных фактурных тканей, которые не боятся когтей и хорошо очищаются от шерсти. В качестве наполнителя используется гипоаллергенный воздушный материал холлофайбер.

Для эстетов придуманы модели-кроватки в деревянном каркасе, выполненные в оттенках натуральной древесины, белом и коричневом цветах. Каркасы покрыты водной пропиткой, безопасной для людей и животных.

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