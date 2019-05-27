Лежанка для кота: как создать комфорт питомцу®

Как правильно выбрать лежанку для кота
Какой будет лежанка для кота в вашем доме, прежде всего, зависит от характера мурлыки. Некоторые коты общительны, радостно идут «гладиться» к гостям и хозяевам. Другие, интроверты от природы, готовы зубами и когтями защищать свое священное право на уединение. В зависимости от этого покупайте открытую или закрытую лежанку.
Спальные места для кошек могут иметь разную конструкцию:
-
Корзинка. Любимая большинством котиков и самая популярная разновидность. Может быть круглой, квадратной, прямоугольной и т.д. Состоит из основания, бортиков и подушки, которая кладется в ложемент. Корзинка подходит животным, которым важно чувствовать себя защищенными.
-
Ватрушка. Модель овальной или прямоугольной формы, снабженная бортиками, матрасом. В отличие от корзинки, конструкция целиком сделана из мягкого материала. Лежанка получается уютной, хорошо сохраняющей тепло. Ватрушка подходит взрослым кошкам, которым важно быть в курсе событий, быстро включаться в активные действия.
-
Матрасик (подстилка, подушка, плед). Разновидность хороша мобильностью – ее можно положить на подоконник, постелить в машине или переноске. Однако постоянный лежак без основания – не лучший выбор: питомец не будет чувствовать себя защищенным.
При выборе также важно учесть:
-
Материалы, из которых сделана лежанка. Они должны быть прочными, экологичными, красивыми.
-
Размер спального места. Он зависит от габаритов животного. Замеряйте кошку по спинке от носа до хвоста, прибавьте 10 см – это и будет оптимальный размер. Стандартный диаметр для мурлыки среднего размера – 45-50 см. Крупной кошке, например, британской, потребуется диаметр между 60-70 см.
-
Простоту в уходе. Уход за местом кошачьего отдыха – занятие регулярное. Чтобы оно не отнимало слишком много времени и сил, остановитесь на вариантах со съемными матрасиками (подушками) или чехлами. Особенно удобен чехол – его достаточно снять и положить в стиральную машинку.
-
Дизайн. Вы с легкостью подберете лежанку, идеально дополняющую интерьер.
При выборе спального места учтите характер питомца и собственные предпочтения.
Где искать лучшие кошачьи лежанки
Интернет-магазин товаров для кошек и собак Harley&Cho предлагает стильные, яркие, качественные, удобные лежанки для котов в разных размерах. Сделанные с любовью к животным, пониманием их потребностей, изделия также учитывают потребности и вкусы котовладельцев.
Что можно купить в магазине:
-
Матрасики, подушки и пледы. Хотите устроить кошку в доме как можно уютнее? Положите мягкие подстилки в ее излюбленных местах. Выбираете, как обеспечить любимице комфорт в дороге или на выставке? Мобильные подстилки можно постелить в клетку, вольер, переноску.
-
Открытые лежанки Dreamer и Bagel. Кошка общительна и наблюдательна? Ей подойдет открытая модель спального места. Уютно расположившись на своем «троне», животное будет следить за всем происходящим вокруг, и время от времени активно включаться в жизнь хозяина. Выбирайте полностью мягкие лежаки или модели с деревянными бортиками – они одинаково комфортны. Кот может положить голову на бортик и спать, как на кровати с подушкой.
-
Любимец постоянно старается уединиться, спрятаться в шкаф или коробку, не любит гостей и шума? Ему подойдет закрытый лежак линейки Cover с капюшонами. Внешне он напоминает детскую коляску (но без колес). Прочная комфортная лежанка позволит коту выходить на контакт и уединяться по желанию. Если питомец не хочет следить за вами и общаться, он может скрыться под мягким капюшоном-одеялом, оказавшись словно в норке. Капюшон изнутри подбит нежным мехом – он успешно согреет самого теплолюбивого домашнего любимца.
Harley and Cho предлагает надежную продукцию высокого качества. Все мягкие места для котиков изготовлены из приятных фактурных тканей, которые не боятся когтей и хорошо очищаются от шерсти. В качестве наполнителя используется гипоаллергенный воздушный материал холлофайбер.
Для эстетов придуманы модели-кроватки в деревянном каркасе, выполненные в оттенках натуральной древесины, белом и коричневом цветах. Каркасы покрыты водной пропиткой, безопасной для людей и животных.
Хотите подарить котику красивое уютное место для отдыха и сна – обращайтесь в Harley and Cho!