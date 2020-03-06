Лохматый "подарок на 8 Марта". Яку Маше, живущей в Экопарке, привезли пару аж из Ровно

Этот красавец весит более, чем полтонны, зовут его Яша, а приехал он в Харьков из Ровенского зоопарка, чтобы составить пару вот этой косматой девочке Маше.

По словам Валерии Иващенко, самца яка они искали около трех месяцев и благодаря программе обмена между зоопарками мира таки нашли подходящего кандидата для скучающей без мужского внимания якини.

Так как животное массивное, к транспортировке пришлось готовиться более чем тщательно.

Валерия Иващенко, зам. директора по зооветеринарным вопросам «Фельдман Экопарк»

Животное может быть агрессивно, так как оно большое. Он хоть и комол и без рог, но так как он довольно-таки большой, он мог всё равно нанести травмы. Делали седацию, то есть чуть-чуть присыпляли и уже потом погрузили в машину. Когда его привезли к нам, мы его выгружали, машина подъехала вплотную к воротам, мы открыли и, естественно, животное вышло.

В Экопарке говорят, что у Маши уже был як-парень, и вместе они жили несколько лет. Но вот любовь у них не сложилась, поэтому его передали в другой зоопарк.

А Яша - другое дело, говорят, только прошел карантин, он поселился в вольере, и уже вспыхнула любовь.

Начальник сектора копытных, Сергей Попов, говорит, что сейчас яки почти не отходят друг от друга.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Маша более такая, так, как сказать, спокойная, а он такой парень – норовливый, пытается, ну, пока молодой, ну, понятно. Два года ребенку. Он, понятно, как маленький - ещё играется. Кормление у них сбалансированное, сено, зерновые культуры, корнеплоды, яблоки.

Теперь в мультикомплексе надеются, что потомство не заставит себя долго ждать, и у пары яков в конце этого года появятся лохматые дети.

Потому как в Экопарке планируют расширять поголовье этих высокогорных копытных, а для их содержания планируются большие ландшафтные вольеры, которые войдут в сафари-комплекс "Палеарктики".