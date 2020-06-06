Ляшко: "Детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя"

Главный санврач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что этим летом не стоит разрешать работу детских оздоровительных учреждений. По его словам, в лагерях есть высокий риск отравлений, из-за чего дети могут попасть в инфекционнные стационары, где можно заразиться коронавирусом.

«Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации», — сказал Ляшко в эфире 112 Украина.

Ранее главный санитарный врач заявил, что в регионах, где будет положительная эпидемическая ситуация, с 10 июня смогут открыться гостиницы и санатории. Также власти хотят увеличить количество людей в туристических группах с 10 до 50 человек.