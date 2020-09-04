Магнитные бури в сентябре 2020: кому надо быть осторожным в опасные дни

В первый месяц осени на Земле будут бушевать магнитные бури. Правда, придутся они на конец сентября.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В начале и в середине сентября геомагнитная обстановка будет спокойной, однако в конце месяца украинцев ждет метеоудар - два магнитных возмущения 24-го и 25-го числа, которые почти будут достигать уровня G1.

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури - возмущения магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванные поступлением в окрестности Земли возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Как уберечь организм от воздействия магнитных бурь

Во время магнитных бурь наиболее уязвимая категория - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует быть особенно внимательными к своему здоровью и накануне геошторма проконсультироваться с врачом, а также запастись таблетками. За несколько дней до геомагнитного возмущения следует хорошо выспаться и не заниматься интенсивными тренировками, а также больше гулять на свежем воздухе.

Некоторые ограничения на период магнитных бурь касаются и пищи: не употребляйте жирного и алкоголя, не переедайте. Употребляйте больше белка.

Устройте себе день магнитной бури релаксацию, например, примите контрастный душ.

Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать успокоительное на травах, пить травяные чаи и отказаться от кофе.