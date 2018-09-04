Маленький человек с большим сердцем: 10-летний мальчик забрался на крышу, чтобы спасти котят.

Ухты боже, там ещё два. Сними их. А где мама?

Сотрудники храма, возле станции метро «Научная», услышали жалобный писк, который раздавался с крыши церковной лавки, оказалось, что там совсем маленькие котята, которые не могут выбраться из ловушки - из-под листьев раскаленного металлического покрытия.

Александр Павленко, член ОО "Спасение Животных Харьков"

Сотрудники церкви, служащие не знаю, как сказать. Услышали, что в ларьке при церкви это на метро научной там находятся котята, точнее они не совсем сразу поняли, что это котята. Они услышали в лавке своей церковной писк. Они залезли на крышу, взяли лестницу, поняли что это маленькие котятки, которые пищат.

Кошка, которая жила на территории храма на время исчезала, рассказывает Александр, поэтому служители догадались, что она родила там малышей. Сначала, говорит, неравнодушные пытались раскрутить крышу своими силами, но у них ничего не получилось. Но вот на помощь пришел десятилетний мальчик, возвращавшийся из музыкальной школы. Услышав плач кошечьих младенцев он не смог пройти мимо, разведал обстановку и быстро побежал домой за инструментами.

Мне кажется, нужно проверить, мои инструменты там.

Александр Павленко, член ОО "Спасение Животных Харьков"

Ему на день рождения родители подарили набор инструментов, он взял этот набор инструментов, оставил свою гитару и побежал быстренько к церкви. И начал пытаться раскрутить, раскрутить эту крышу, лазил по крыше, пытался раскрутить гаечными ключами, там всеми делами.

Подошел, меня там подсадили, и вот это началось, дальше пришли другие. Мы вот это всё начали.

Впрочем, в силу возраста, говорит Александр, мальчик понадобилась помощь взрослых, вот приехала служба спасения животных. И уже совместными усилиями котят удалось освободить из ловушки. Всего их было четверо - в возрасте около месяца. Сейчас, говорят волонтеры, они нашли семьи всем питомца.