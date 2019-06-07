Машина напрокат в Борисполе от «Paylesscar»: комфорт за демократичную цену®

Аэропорт Борисполь – самый большой воздушный порт Украины. Ежедневно в Борисполь прибывает несколько десятков тысяч пассажиров, и каждый из них покидает это место удобным способом. Кто-то вызывает такси, кто-то заказывает дорогостоящий трансфер, кто-то принимается за поиски общественного транспорта.
Но есть другой, гораздо более удобный и выгодный способ – аренда машины в пункте проката прямо в аэропорту. Многие люди, особенно иностранцы, не располагающие собственным авто в Украине, предпочитают арендовать машину. Компания проката в таком случае доставит авто прямо под терминал, а вернуть его вы сможете в любом другом пункте проката по всей Украине.
Прокат авто в Борисполе: условия аренды
В компании «Paylesscar» можно арендовать автомобили разных классов и вместительности: эконом или среднего класса, легковые авто и даже микроавтобусы. Сотрудничать с нами – выгодно и удобно, ведь мы предусмотрели потребности каждого потенциального клиента. Прокат авто прямо в аэропорту – идеальное решение в таких случаях:
• Для туристов, которые хотят увидеть все природные красоты Украины и не хотят зависеть от графика движения общественного транспорта или добросовестности таксистов.
• Для деловых людей, которые приехали в Украину по работе и хотят получить комфортное средство передвижения, чтобы вовремя успевать на все важные встречи.
• Для компаний иностранцев, которые отправляются на экскурсию по Украине, но при этом хотят передвигаться с удобством. Такие большие компании могут арендовать вместительный и комфортный микроавтобус.
• Авто в Борисполе арендуют семьи туристов с детьми, которые беспокоятся о комфорте малышей во время путешествия.
7 причин взять авто напрокат в «Paylesscar»
Аренда авто в Борисполе от «Paylesscar» – это выгодно, удобно и комфортно:
Обращаясь в компанию «Paylesscar», вы можете быть уверенными, что прямо в аэропорту вас будет ждать презентабельное и абсолютно исправное авто. Звоните – и мы позаботимся о вашем комфорте и удобстве. Поездка по Украине на авто от «Paylesscar» станет ярким и красочным приключением!