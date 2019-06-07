Машина напрокат в Борисполе от «Paylesscar»: комфорт за демократичную цену®

Аэропорт Борисполь – самый большой воздушный порт Украины. Ежедневно в Борисполь прибывает несколько десятков тысяч пассажиров, и каждый из них покидает это место удобным способом. Кто-то вызывает такси, кто-то заказывает дорогостоящий трансфер, кто-то принимается за поиски общественного транспорта.

Но есть другой, гораздо более удобный и выгодный способ – аренда машины в пункте проката прямо в аэропорту. Многие люди, особенно иностранцы, не располагающие собственным авто в Украине, предпочитают арендовать машину. Компания проката в таком случае доставит авто прямо под терминал, а вернуть его вы сможете в любом другом пункте проката по всей Украине.

Прокат авто в Борисполе: условия аренды

В компании «Paylesscar» можно арендовать автомобили разных классов и вместительности: эконом или среднего класса, легковые авто и даже микроавтобусы. Сотрудничать с нами – выгодно и удобно, ведь мы предусмотрели потребности каждого потенциального клиента. Прокат авто прямо в аэропорту – идеальное решение в таких случаях:

• Для туристов, которые хотят увидеть все природные красоты Украины и не хотят зависеть от графика движения общественного транспорта или добросовестности таксистов.

• Для деловых людей, которые приехали в Украину по работе и хотят получить комфортное средство передвижения, чтобы вовремя успевать на все важные встречи.

• Для компаний иностранцев, которые отправляются на экскурсию по Украине, но при этом хотят передвигаться с удобством. Такие большие компании могут арендовать вместительный и комфортный микроавтобус.

• Авто в Борисполе арендуют семьи туристов с детьми, которые беспокоятся о комфорте малышей во время путешествия.

7 причин взять авто напрокат в «Paylesscar»

Аренда авто в Борисполе от «Paylesscar» – это выгодно, удобно и комфортно:

Мы доставим автомобиль прямо к терминалу, а вернуть его можно будет в любом пункте проката Украины. Вы получаете машину с полным баком (вернуть тоже нужно с полным баком). Нужно взять или вернуть машину в нерабочее время? Это возможно, ведь мы заботимся о вашем комфорте. Дополнительные аксессуары: наши клиенты могут дополнительно заказать GPS-навигатор, детское кресло или Wi-Fi роутер, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время поездки. Что не случилось бы в дороге, мы тут же примчимся на помощь (если вы заказали дополнительную услугу Roadside SafetyNet). Мастер выдаст запасной ключ вместо вышедшего из строя, зарядит аккумулятор или запустит двигатель, заменит проколотую шину или заправит авто. Удобные способы оплаты: услуги «Paylesscar» можно оплатить картами Visa, MasterCard и American Express. Наши клиенты не несут полной финансовой ответственности за авто. Если с машиной что-то произойдет, вам придется заплатить лишь заранее зарезервированную денежную сумму.

Обращаясь в компанию «Paylesscar», вы можете быть уверенными, что прямо в аэропорту вас будет ждать презентабельное и абсолютно исправное авто. Звоните – и мы позаботимся о вашем комфорте и удобстве. Поездка по Украине на авто от «Paylesscar» станет ярким и красочным приключением!