Массовые мероприятия в Украине разрешат после завершения карантина

23 мая 2020 г. 13:15
Источник: РБК-Украина
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Массовые мероприятия в Украине разрешат только тогда, когда не будет угрозы жизни и здоровью граждан. Проведение массовых мероприятий позволят не раньше 22 июня. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он пояснил, что отмена ограничений на проведение массовых мероприятий не возможна, пока существуют риски для здоровья и жизни украинцев.

"Раньше 22 июня - это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", - заявил он.

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