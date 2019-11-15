Меняют крокодилов на варанов: в зоопарке два новых «чешуйчатых» питомца

Эти двое маленьких варанчиков приехали в Харьков из столицы. «Чешуйчатых» малышей привезли в рамках обмена животными между городскими зверинцами и по процедуре, капские варанчики сейчас находятся на карантине.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Малыши к нам приехали в двухмесячном возрасте у них ещё нет кличек и пол пока сложно определить. что касается характера, то варанчики пугливые, но с каждым днем все больше и больше адаптируются в новой обстановке. Кормление малышей проходит один раз в день. В рацион входят насекомые и мелкие грызуны. Сейчас длина варанов с хвостом 30 см. Для сравнения, взрослая особь в длину достигает двух метров.

За этих двух варанов Харьковский зверинец отдал своих двух нильских крокодилят, которые вылупились в июле текущего года. Поэтому зубастые детки будут жить в столичном зоопарке «12 месяцев». По словам заместителя директора по зоологической и научной части Карины Детюк дорогу крокодилы перенесли хорошо и уже проходят карантин, после которого рептилии будут представлены на экспозиции.

Карина Детюк, заместитель директора по зоологической и научной части

Обмен животными между зоопарками – это постоянная практика. Питомцы передаются для пополнения и обновления коллекций, разведения, сохранения генетического разнообразия, а также во избежание близкородственного скрещивания между животными. В рамках программы обмена к нам в Харьковский зоопарк приехали два очаровательных варана.

В Харькове уже проживает капский варан по имени Варасик, красавцу три года его длина уже полтора метра. Кормят здоровяка 2-3 раза в неделю говядиной, кониной и мясом курицы.