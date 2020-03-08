Сегодня, 8 марта, Украина и ряд других стран сегодня отмечают праздник, который у многих ассоциируется с настоящим приходом весны и тепла.

Речь идет Международном женском дне - 8 Марта. Что это за праздник и как лучше поздравить представительниц прекрасного пола с ним - читайте ниже.

Международный женский день: история праздника

Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций.

Примечательно, что США, объявив Национальный женский день, первое время отмечали его в последнее воскресенье февраля.

Начиная с 1911 года, празднование Международного женского дня началось в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Позже к этим странам присоединились Россия, Франция, Венгрия, Нидерланды и другие.

Идею празднования Международного женского дня подала немецкая феминистка Клара Цеткин на конференции в 1910 году. Тогда более сотни ее участниц решили отмечать в марте Международный женский день - день солидарности женщин в борьбе за политические, экономические и социальные права.

При этом дату 8 марта избрали позже.

