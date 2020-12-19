Минздрав внес Турцию в "красный" список: что делать по возвращению с отдыха?

Одну из самых популярных среди украинских туристов стран – Турцию – внесли в "красный" список украинского Минздрава. Впервые с начала пандемии статистика заболеваемости в курортной стране превысила украинские показатели.

С 18 декабря прибывающие из этой страны украинцы и иностранцы должны будут загружать в аэропорту приложение "Дій вдома", чтобы провести последующие две недели на самоизоляции или сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прилета.

Какие страны - в "красной" зоне

В "красном" списке за последние две недели добавилось 11 стран. Среди них впервые оказалась Турция, в которой в ноябре изменили подход к подсчету заболевших COVID-19.

"Зеленая" страна или "красная" – это показатель количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели. По состоянию на 18 декабря, в Украине это показатель составил 410,9.

У Турции этот показатель составил 499,2, хотя еще 4 декабря он равнялся 107,4.

В "красном" списке на первых местах с показателями заболеваемости выше 1000 – Сербия, Грузия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино и Словения.

В "зеленой" зоне для украинцев остаются большинство туристических стран, куда можно отправиться на отдых в ближайшее время.

Например, Египет (6), Танзания (0), Доминиканская республика (104,5), Мальдивы (70,4), ОАЭ (176), Бразилия (278,2), Мексика (112,1), Оман (55,4). Также некоторые туристические компании предлагают отправиться на отдых в постсоветские Узбекистан (6,7) и Казахстан (67,2), которые открыты для украинских путешественников.