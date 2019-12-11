Мишкам можно впадать в спячку: зоопарк полностью готов к зимовке

С первым снежком на носу бурый медведь Вася гуляет по собственному просторному вольеру. Из-за довольно теплой погоды он до сих пор никак не уляжется в берлогу.

А тигр Елисей, имея толстый и густой мех, наслаждается снежным покровом, выкатавшись в нем.

Все теплолюбивые животные городского зверинца с грядущими морозами уже перешли из летних вольеров в зимние, которые работники зоопарка готовили еще с осени, обустраивая теплые помещения, говорит заместитель директора по зоологической и научной части Карина Детюк.

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

Активная фаза подготовки пришлась на осень. Утеплили, а где необходимо - заменили окна, сделали ремонт кровель, укрепили металлические конструкции в отделе копытных животных, реконструировали внутренние бассейны для птиц, увеличили бассейн для бегемота путем демонтажа перегородки, которая разделяла его на две части. Что касается систем электро-, водо- и теплоснабжения, то они в надлежащем состоянии. Так что нашим животным тепло и уютно.

А еще жителям харьковского зверинца обеспечили усиленный рацион для животных, который, по словам Жанны Сивухи, увеличится на 15-20 процентов в период холодов.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Готовились к зиме и сами животные. Например, у некоторых животных в октябре-ноябре прошла линька. Особенно хорошо видно, как «утеплились» олени. У них появился густой красивый подшерсток, который помогает согреться в холода. Облегчает сохранение тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у верблюдов. Она не продувается даже при очень сильном ветре и не пропускает холод в лютые морозы.

Тем же животным, которые не боятся морозов и зимуют в открытых вольерах - а именно: гривастым баранам, оленям, косулям, верблюдам, рысями, волкам и тиграм - нужно лишь укрытие от непогоды типа домиков и навесов с теплыми подстилками из соломы и опилок.

А вот африканский лев, говорят в зоопарке, в теплые зимы и вовсе не хочет заходить к зимнее помещение. Мишки же, готовясь к зимнему сну, накапливают подкожный запас жира, чтобы хватило на всю зиму.

А исходя из их поведения, говорят специалисты, косолапые уже совсем будут наслаждаться сказочными зимними снами в своих теплых берлогах. В этот период сотрудники зоопарка ходят чуть ли не на цыпочках, чтобы придерживать у берлог тишину, поскольку поначалу сон у мишек очень чуткий.