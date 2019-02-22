Модные тренды 2019 года ®

Толстовки как разновидность свитшотов, худи и обычных, всем известных кофт, появились уже достаточно давно и считались какое-то время прерогативой спортивного стиля одежды. В крайнем случае, городского. Однако новые веяния в моде 2019 года доказали, что современные толстовки можно сочетать как угодно и с чем угодно.

Модные женские толстовки 2019

Толстовки – многофункциональный предмет гардероба: он может быть, как частью повседневного образа, так и отличным дополнением к модному луку для вечеринки или какого-нибудь светского вечера. Купить толстовки женские в Киеве можно практически в любой розничной сети одежды, а также в интернет-магазинах на специальных сайтах, даже не выходя из дома. Данный вид одежды стал полноправной частью модных коллекций именитых брендов и всемирно известных дизайнеров, поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с модными трендами толстовок 2019 года.

Худи. С капюшоном, на молнии, укороченные или обычной длины до середины бедра отлично будут смотреться с джинсами или узкими юбками-карандашами, со спортивными брюками, леггинсами и поверх легких платьев в пол.

Свитшоты – толстовки без молний, которые превосходно сочетаются с джеггинсами и юбками.

Толстовки с надписями. Еще несколько лет назад они считались частью спортивного стиля, но сегодня их можно встретить практически на каждой моднице – надетыми поверх элегантной блузки с юбкой или рубашки с брюками в деловом стиле.

Укороченные толстовки – писк моды этого сезона. Они отлично смотрятся с джинсами с завышенной талией и классическими брюками и выгодно подчеркивают фигуру своей обладательницы. Самыми модными и трендовыми цветами считаются розовый, бежевый, мятный, лимонный. Также признательностью пользуются классические белые и черные укороченные толстовки, что придают образу элегантности, шарма и классических ноток.

Разнообразные принты и цвета. При выборе толстовки, обратите внимание на популярные сейчас принты – животный, возвращающийся в моду после небольшого перерыва, цветочный, который подчеркнет женственность и утонченность, а также горох, клетка и полоска.

Выбирая толстовку, как и любой другой предмет одежды, не стоит забыть о ее главном целевом назначении, ведь разновидность кофты была изобретена, чтобы держать тело в тепле во время пронизывающих ветров и межсезонных морозов, так что прежде всего толстовка должна быть теплой и практичной.