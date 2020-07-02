Москитная сетка: для чего используется и как правильно выбрать®

Один из самых важных аксессуаров в комплектации металлопластиковых или ПВХ-окон – это сетка москитная, которая имеет очень важное предназначение. Самое время когда стоит задуматься над покупкой такой сетки – это весна, когда армии мошек, мух и комаров уже готовы атаковать Ваше мирное жилище.

Относительно особенностей сетки от москитов и других насекомых и параметров выбора Вы сможете узнать больше далее по тексту.

Что это такое, для чего и какие виды бывают – основное кратко

Сетка для защиты оконного или дверного проема от насекомых в период их активности. Обычно изготавливается из синтетического материала (нейлона, полиэстера, фибергласса) небольшого вес и устойчивого к воздействию природных факторов. Есть более дорогие варианты – это сетки из хлопка.

В зависимости от конструкции, такие сетки бывают:

· На липучке, то есть защитный сетчатый материал по периметру имеет липучку для крепления. Такой вариант крепления считается самым простым и удобным в использовании (только при установке на первом этаже). Однако специалисты не рекомендуют приобретать такой вариант из-за их недолговечности;

· Рамочные конструкции с сеткой. В зависимости от особенностей конструкции есть проемные, рулонные, плиссированные и раздвижные модели. Наиболее распространенный вариант рамочной проемной сетки – установить быстро, при необходимости можно помыть или заменить на аналогичную (стоит она разумные деньги). Другие варианты – рулонные, раздвижные или плиссе – также эффективны, выглядят эстетично, но установить самостоятельно не получится, если нет соответствующих навыков.

Несколько советов по выбору

Если Вам необходимо приобрести новую сетку от москитов на окно или на двери, то стоит иметь ввиду несколько полезных советов:

· Точно определить размеры оконного проема, то есть места для установки сетки;

· Оценить качество материала, из которого изготовлена сетка – наличие неприятного запаха, неудовлетворительная прочность материала или наличие на нем брака должно послужить сигналом для отказа от покупки;

· Определиться с размерными параметрами ячеек – они обычно бывают в диапазоне 0,6-1,2 мм. Выбирать стоит исходя из личного понимания комфорта, однако стоит учесть, что чем мельче ячейки, тем ниже пропускная способность (то есть в помещение будет попадать меньше свежего воздуха);

· Выбор конструкции сетки – это больше зависит от бюджета, выделенного на покупку.

Если Вы хотите для себя обеспечить максимальную защиту, то можно приобрести специальный спрей от насекомых. Это средство наносится на поверхность сетки, а за счет запаха насекомые близко не подлетают к окну. Однако помните, что средство стоит выбирать исходя из типа материала сетки и личной переносимости.

А чтобы оконный аксессуар служил долго, стоит знать об основных правилах ухода. Относительно выбора качественного варианта – это стоит предоставить заботам специалистов из компании Виконда.