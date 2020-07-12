На Азовском море - нашествие медуз и морских блох. Ученый объяснил, в чем причина

В этом году пляжи Азовского моря заполонили огромные медузы.

Отдыхающие на Азовском море публикуют на своих страничках в Instagram фото и видео больших медуз, которые буквально заполонили прибрежное мелководье в Кирилловке и Бердянске. Люди жалуются, что медузы мешают купаться, а также опасаются, что они могут ужалить.

Обычно такое скопление медуз местные жители наблюдают тут в августе. Но в этом году медузы приплыли в конце июня.

Инженер Одесского филиала Института биологии южных морей Александр Куракин говорит, что такому явлению способствовал ветер с моря, который и прибил к берегу медуз. Этот вид медуз еще называют корнеротами.

А вот совсем медузы могут исчезнуть осенью, с понижением температуры воды. Тогда количество планктона значительно уменьшится, и медузы будут гибнуть, их волнам будет выносить на берег.

Как правило, такие медузы не представляют опасности для здоровых людей.

"Они опасны для тех, у кого есть аллергия. Для остальных – нет. От укуса медузы на коже появляется покраснение и зуд. Но через сутки все пройдет. Рекомендуется это место смазать уксусом или лимоном, потому что кислая среда нейтрализует яд и уменьшает жжение", – говорит Куракин.

А еще украинцы жалуются, что в воде их еще и кусают появившиеся морские блохи. Отдыхающие на Азовском море рассказывают, что морские блохи кусают даже на глубине. Люди демонстрируют следы от укусов, которые похожи на небольшие воспаления на коже.

"Скорее всего, это рачки бокоплавы. Они также питаются планктоном. Обычно их видимо-невидимо в месте прибоя, там, где вода накатывается на песок. И поскольку море им постоянно приносит пищу в виде планктона, то конечно они быстро размножаются", – поясняет Куракин.

Ученый поясняет – основная причина в повышении температуры и загрязнении воды.

Пока все спокойно в Черном море. В прошлом году сеть поразили снимки с высоты в районе Одессы. Море сильно цвело.

"Да, в прошлом году одесские пляжи пострадали. Потому что неделю ветер дул с моря и буквально терзал этот одноклеточный фитопланктон. Он прибил их к берегу, и они не смывались. В этом году такого не было, хотя цветение моря в местах, где впадают реки, заметно уже из космоса. Видно, как река питает море нитратами, нитритами, фосфатами, словом, всеми удобрениями. Там море сразу вспыхивает цветущими микроводорослями", – рассказывает Куракин.

Но поскольку ветер пока не прижимает водоросли к берегу, вода в Черном море чистая.

Как отмечается, из-за жары в этом году даже повысилась соленость воды в Днепре.

"В любой пресной воде есть соли кальция, и имеется в виду, что повысилась их концентрация. Вероятно, из-за того, что происходит осушение, испарение воды с поверхности Днепра", – поясняет ученый.

По его словам, эта ситуация изменится с уменьшением температуры воздуха, либо с паводками. Когда количество стекающей воды в Днепр увеличится.

Такая ситуация должна волновать службы водоканалов. Ведь из-за повышения жесткости воды трубы изнутри будут быстрее покрываться налетом кальция.