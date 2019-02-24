На Евровидении-2019 Украину представит певица Maruv

Победительницей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv.

Жюри национального отбора, в которое вошли саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken), Джамала (победитель Евровидения-2016) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007), больше всего баллов дало группе Freedom jazz.

Но зрители выбрали победителем MARUV (Анна Корсун), и по сумме баллов она одержала победу в национальном отборе.

Организаторы сообщают, что в голосовании приняло участие 160 тыс человек.

Второе место занял коллектив Freedom Jazz, третье – Kazka.

В финале нацотбора также принимали участие Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Anna Maria.

В 2018 году на Евровидении победила Нетта Барзилай из Израиля.

Украину в 2018 году представлял певец Melovin.