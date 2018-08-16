На Харьковщине обновили перечень пляжей, опасных для купания (карта)

16 августа 2018 г. 10:13
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В Харьковской области специалисты-эпидемиологи обновили перечень мест отдыха на водоемах, где не рекомендуется купаться.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Повторные исследования проб воды, отобранных на пляже реки Берестовая в Краснограде и в пруду поселка Поповка Красноградского района установили, что содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купаться на данных пляжах.

При этом по результатам повторных исследований воды, отобранной на городском пляже на реке Ляховка ежегодно и на детском пляже на реке Балаклейка в городе Балаклея, на пляже реки Ляховка в загородном детском лагере "Олимпия", установлено, что содержание лактозоположительных кишечных палочек не превышает норму.

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