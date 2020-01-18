На Харьковщине в праздновании Крещения примут участие около 100 тысяч человек

В Харьковской области на Крещение охранять порядок во время празднования будут более 1300 правоохранителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 1200 работников Национальной полиции и 140 военнослужащих Нацгвардии.

Отмечается, что праздничные богослужения пройдут в 277 православных храмах города и области.

По данным полиции, для проведения религиозных обрядов обустроены 68 открытых водоемов и источников для купаний.

Ожидается, что участие в них примут участие около 100 тысяч человек.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний будут следить 288 спасателей, а также волонтеры.

В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области будет организовано 90 специальных спасательных постов с дежурством сотрудников ГСЧС и задействовано 29 единиц спасательной техники.

Кроме того, на спасательных постах будут дежурить 89 представителей местных органов власти и волонтеров.

Как отмечают спасатели, главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде, особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.

В связи с этим в ГСЧС напомнили, что пренебрежение правилами поведения на реках, озерах и других водных объектах в зимнее время может привести к трагедии.