На харьковском пляже нашли кишечную палочку: где не рекомендуют купаться (карта)

В воде Петренковского водохранилища в Харькове обнаружили сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, исследовав пробы воды из данного водоема.

В связи с этим купание в этом водоеме медики не рекомендуют.

Также санспециалисты продолжают проверять и другие пляжи и места для купания.

«В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, зоны отдыха в пгт. Красноград на реке Берестовая, пляжей пгт Печенеги на Печенежском водохранилище, Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в Харькове»,- добавили в Лабцентре.

Также на сайте учреждения опубликована интерактивная карта, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.