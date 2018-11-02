Харьковские студенты и школьники выступили на концерте в Берлине

С 27 октября по 2 ноября музыкальный коллектив Детского дворца культуры ХТЗ посещал с концертами район Штеглиц-Целендорф в Берлине по приглашению местного руководства.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Этот визит стал продолжением побратимских связей между немецким Штеглиц-Целендорфом и Индустриальным районом Харькова, которые были налажены еще в 1990 году.

Участники ансамбля – харьковские школьники и студенты - дали несколько концертов, которые привлекли значительное внимание немецкой публики.

Также харьковчане встретились с руководством берлинского района, местными школьниками и представителями Общества побратимства.