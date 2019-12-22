На новогодние праздники в Харькове усилили меры безопасности

На площади Свободы, где установлена главная городская елка, работают каток и новогодняя ярмарка, усилили меры безопасности на новогодние праздники.

Также накануне новогодних праздников во Дворце спорта, где с 23 декабря по 4 января будут проходить новогодние представления для харьковских школьников, спасатели провели учения.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Как доложил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, спасатели вместе с сотрудниками КП «Харьковводоканал» проверили гидранты. В учениях и мероприятиях по проверке безопасности были задействованы не только дежурные пожарные, но и начальники караулов всех смен.

Также проводились занятия с волонтерами по организации эвакуации.

«Во время всех мероприятий, которые проводятся, будут дежурить пожарные машины, также будут работать наряды полиции, бригады скорой помощи. Для нас очень важно предупреждение всех чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на любой из новогодних локаций», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также в горсовете напомнили, что в новогоднюю ночь на площади Свободы состоится концерт, на котором выступят украинские исполнители - Олег Винник, Наталья Могилевская и Серега.

Во Дворце спорта на зимних каникулах пройдет мюзикл «В тридевятом царстве», который смогут посмотреть около 45 тысяч учащихся 1-4 классов и более 5 тысяч детей льготных категорий. В постановке задействовано около 600 харьковских артистов.