На памятнике Людмиле Гурченко заметили две ошибки

20 июля 2018 г. 10:56
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Как сообщалось, вчера в сквере на улице Тринклера состоялось торжественное открытие памятника легендарной актрисе-харьковчанке Людмиле Гурченко.

Памятник высотой более 7 метров. И состоит из пятнадцати персонажей из шести фильмов с участием Людмилы Гурченко.

Скульптор Катиб Мамедов работал над этим памятником почти два года.

Однако здесь не обошлось без казуса: внимательные очевидцы заметили ошибки в подписи к памятнику.

Как сообщил депутат облсовета и глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах, на памятник установили табличку с двумя ошибками.

В слове "скульптура" буквы перепутали местами, а в фамилии Скоробагач вместо буквы "а" поставили "о".

«Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет», - написал депутат.

Уже вечером харьковчане увидели на месте нескольких человек, которые пытались оторвать табличку ломом. Харьковчанка сняла соответствующее видео.

«Думаю, сегодня вы ее на месте уже не найдете», - сообщил Дмитрий Булах и поблагодарил небезразличных харьковчан за предоставленное видео.

 

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