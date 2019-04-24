На Пасху в харьковских храмах пройдут богослужения (расписание)

24 апреля 2019 г. 17:30
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27-28 апреля в харьковских храмах будет проходить богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в субботу, 27 апреля, в 21:00 в храмах начнется чтение Деяний святых Апостолов, в 23:00 - Всенощная.

В воскресенье в полночь в храмах начнут служить Пасхальную заутреню, после этого пройдет Божественная литургия, после которой священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты. 

С подробным расписанием освящения куличей можно ознакомиться ниже.

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