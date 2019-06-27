 

На площади Конституции хористы устроили флешмоб

27 июня 2019 г. 19:00
Автор: Юлия Губская
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В центре Харькова студенты-хористы из разных регионов Украины и дирижеры исполнили произведения Григория Сковороды, Николая Леонтовича и современных украинских композиторов. Все они - участники Третьей летней Хоровой академии. Выступление организовали в формате флешмоба.

Так начинается флешмоб в рамках Третьей летней хоровой академии. На площади звучат канты Григория Сковороды. Это церковные или светские песни для хора. Они были распространены в Украине в XVI-XVIII веках, - рассказывает дирижер Александр Тарасенко. Говорит: хотят напомнить людям, что Сковорода не только философ, писатель и педагог, но и музыкант.

Александр Тарасенко,  председатель Всеукраинского хорового общества им. Леонтовича:

Это такое мероприятие, мы его назвали «раптивка». Потому что флешмоб далеко не украинское слово, и мне очень нравится, что наши студенты такие креативные, что они выдумали такое название.

Между тем хористов на площади становится все больше.

Виталина Бессонова, хористка:

Когда я пою, я очень рада. А еще - много публики и я не сцене, я чувствую себя как дома.

Всего здесь более полусотни музыкантов. Поют минут пятнадцать.

Алексей Бояр, дирижер Национальной капеллы бандуристов им. Г. Майбороды:

Это возможность объединить студентов не просто из ведущих вузов Украины, а студентов со всех уголков Украины. У нас есть и Донбасс, и выходцы из оккупированного Крыма, самых отдаленных точек Западной Украины. Поэтому, по большому счёту, это такое вот большое украинское единение.

Вокруг хористов собираются люди. Среди них и Клавдия Родригес Гарсиа. Девушка - музыкант с Кубы.

Клавдия Родригес Гарсиа, музыкант с Кубы:

Они так красиво поют, так стараются. Понятно, что все люди одинаковые внутри, есть чувства, душа одинакова.

Харьков - третий город, где выступили участники Третьей летней хоровой академии. До этого пели в Одессе и Львове. Выступление закончили «Щедриком «Николая Леонтовича.

Видео: 

На площади Конституции хористы устроили флешмоб - 27.06.2019

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