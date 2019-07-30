На площади Свободы до конца августа ограничат движение

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30 июля 2019 г. 14:34
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С 8:00 1 августа до 12:00 26 августа движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет запрещено.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий на площади Свободы, посвященных Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне площади Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

 

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