На площади Свободы ограничат движение транспорта

С 16:00 до 20:00 3 ноября будет ограничено движение транспорта по площади Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением торжественной церемонии открытия V этапа чемпионата Украины по автомобильному кроссу и III, IV этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне площади вдоль гостиницы «Харьков».