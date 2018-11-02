На площади Свободы ограничат движение транспорта

02 ноября 2018 г. 17:30
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С 16:00 до 20:00 3 ноября будет ограничено движение транспорта по площади Свободы - на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением торжественной церемонии открытия V этапа чемпионата Украины по автомобильному кроссу и III, IV этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне площади вдоль гостиницы «Харьков».

 

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