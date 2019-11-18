На площади Свободы устанавливают новогоднюю елку

18 ноября 2019 г. 13:36
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Сегодня, 18 ноября, на площади Свободы в Харькове начали устанавливать новогоднюю елку.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным КП «Городской информационный центр», сейчас выполняются подготовительные работы, устанавливается забор, а завтра начнут возводить саму конструкцию.

Как отмечается, монтажные работы планируется завершить в течение трех недель. 

В «ГИЦ» отметили, что конструктив елки не изменился, но появится новая световая иллюминация. 

Напомним, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см). Также каждый год на площади Свободы работают ледовый каток и новогодняя ярмарка.

 

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