На площади Свободы устанавливают новогоднюю елку

Сегодня, 18 ноября, на площади Свободы в Харькове начали устанавливать новогоднюю елку.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным КП «Городской информационный центр», сейчас выполняются подготовительные работы, устанавливается забор, а завтра начнут возводить саму конструкцию.

Как отмечается, монтажные работы планируется завершить в течение трех недель.

В «ГИЦ» отметили, что конструктив елки не изменился, но появится новая световая иллюминация.

Напомним, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см). Также каждый год на площади Свободы работают ледовый каток и новогодняя ярмарка.