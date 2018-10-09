На площади Свободы временно запретят движение транспорта

09 октября 2018 г. 19:00
35 просмотров

Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от перекрестка улиц Сумской и Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – будет запрещено с 8:00 10 октября до 9:00 17 октября.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Дня защитника Украины.
Транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 14 октября будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. В это время автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут объезжать так: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту. 

Также с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера - на участке от пр. Независимости до пл. Свободы. 

Троллейбус №18 сократит маршрут следующим образом: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.