 

На пляже в реке под Харьковом обнаружили кишечную палочку (карта)

31 августа 2019 г. 17:30
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На Харьковщине специалисты выявили пляж, в воде которого были обнаружены опасные для человека возбудители инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по результатам повторных лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа в Краснограде установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение  - выявлено 24 000 при норме не более 5000 на литр.

В связи с этим специалисты Лабцентра не рекомендуют местному населению и отдыхающим купание на этом пляже.

Также в Лабцентре сообщили, что результаты повторных вирусологических исследований проб воды реки Мерла, отобранных на пляже в Краснокутске, соответствуют нормативным требованиям.

Места, где не рекомендовано купаться, указаны на интерактивной карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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