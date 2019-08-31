На пляже в реке под Харьковом обнаружили кишечную палочку (карта)

На Харьковщине специалисты выявили пляж, в воде которого были обнаружены опасные для человека возбудители инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по результатам повторных лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа в Краснограде установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение - выявлено 24 000 при норме не более 5000 на литр.

В связи с этим специалисты Лабцентра не рекомендуют местному населению и отдыхающим купание на этом пляже.

Также в Лабцентре сообщили, что результаты повторных вирусологических исследований проб воды реки Мерла, отобранных на пляже в Краснокутске, соответствуют нормативным требованиям.

Места, где не рекомендовано купаться, указаны на интерактивной карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.