 

На популярном украинском курорте - нашествие червей

14 октября 2019 г. 19:25
Источник: УНИАН
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В Кирилловке Запорожской области уже третий год наблюдается нашествие кивсяка - одной из разновидностей многоножки. Это – вредитель культурных растений, который внедряется на частные подворья и в жилые дома с заброшенных участков на побережье, передает РИА Мелитополь. 

По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных  участков перестали косить сорную траву.  

"Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали", - утверждает Вячеслав. 

Вредитель прячется от солнца, он активен в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис.

Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4-5 лет. После рождения у личинок всего три пары ног.  Его длина 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

 

Видео: 

Черные черви в Кирилловке

Кирилловку заполонили черные черви

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