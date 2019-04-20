На проспекте Тракторостроителей из-за птиц образовалась автопробка

20 апреля 2019 г. 15:00
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Сегодня днем на проспекте Тракторостроителей образовалась автомобильная пробка.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, затор образовался из-за того, что проезжую часть решила перейти утка со своими утятами, которых было около 10.

Как рассказывают очевидцы, из-за маленьких «пешеходов» на данном участке дороги чуть не произошло ДТП.

«Один из водителей остановил движение и совместно с прохожими принялся ловить малышей, после чего отнесли их в безопасную зону», - сказано в сообщении.

Видео с места курьезного происшествия также было опубликовано в соцсетях.

Пользователи Фейсбук поддержали поступок неравнодушных харьковчан.

«Какие молодцы харьковчане, добрые и милосердные. Супер!!!» - говорится в комментариях под видео.

 

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