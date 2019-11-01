На Пушкинской появился «Сеятель»

01 ноября 2019 г. 12:06
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В центре Харькова на одной из стен дома появился новый мурал.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, мурал под названием «Сеятель» нарисовали на стене дома по ул. Пушкинской, 20.

По словам автора картины, художника Алексея Постульги, на мурале изображена цитата из притчи о сеятеле и семенах.

«Сеятель – это история о делах, результатах и плодах, правильной почве. Мне кажется - это сейчас очень интересно. Там еще изображена цитата, которая переводится как «Вышел сеятель сеять». Это определение человека, который знает, кто он и зачем живет. Это очень вдохновляет и кажется актуальным», - отметил автор работы. 

По его словам, для создания картины использовали классическую технику рисунка с современными элементами объемного художественного искусства, применив пенополистирол.

Для работ на высоте привлекали альпинистов, задействовали подъемные краны, а перед работой художников фасад дома оштукатурили и окрасили стену. 

Как отметил Алексей Постульга, идея в том, чтобы задействовать классические истории на классических улицах и создать галерею под открытым небом. 

Как отмечается, художники продолжат украшать Харьков новыми картинами.

 

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