На Салтовке появился новый мурал

Художественная галерея на улицах города. В Харькове с каждым годом появляется все больше муралов, которые вносят краски и украшают серые стены жилых домов.

Вот и на улице Академика Павлова теперь появился мурал с изображением Железного человека - супергероя из комикса Marvel. Именно этот проект набрал больше всего голосов в интернет- опросе и был реализован в рамках бюджета участия текущего, 2019 года.

Оригинальная задумка принадлежит художнику Сергею Калмыкову. Железного человека он решил изобразить, потому что именно персонаж Marvel не обладал суперспособностями, а сам создал себе суперкостюм и спасал мир.

Сергей Калмыков, художник

Каждый может быть, по сути, супергероем, то есть простой человек может что-то придумать и стать супергероем

Художник хочет выходить за рамки привычного, чтобы разнообразить искусство живописи на зданиях.

И реакция на новизну у людей разная.

Галина Мироненко, местная жительница

Мне кажется, что хорошая идея, потому что это как-то разноображивает вот эти вот серые постройки, которые вот раньше были. Сейчас идёшь, приятно: там цветочки, там птичка, здесь вот дядя из Марвела

Юлия Евтеева, местная жительница

Двоякое мнение, скажу вам честно, как есть. Как бы интересно, но немного недоработано, потому что в принципе, так как сейчас у нас люди очень любят утеплять, как говорится, свои стены, поэтому в принципе, может быть, это творчество в скором времени закроется. И хотелось бы увидеть что-то в принципе другое.

Культура муралов в Харькове стремительно развивается и пополняется новыми изображениями.

На стенах зданий можно встретить кого угодно - от исторических фигур до героев комиксов, которые будто живые и вот-вот сойдут с рисунков в реальную жизнь.